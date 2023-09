Governo: Squeri (FI), impegnato su manovra, Pnrr e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte alle criticità dell'economia, il sistema Italia ha tenuto. Se andiamo a prendere i dati economici dell'ultimo anno, per quanto riguarda l'occupazione abbiamo il livello più alto in termini assoluti, più di 24 milioni di lavoratori. Per quanto riguarda i migranti c'è una criticità, ma non è certo colpa di questo governo". Lo ha detto a Metropolis su Repubblica.it il deputato di Forza Italia Luca Squeri. "È un problema planetario. Sul punto, peraltro, va sottolineato un risultato: abbiamo portato l'Europa finalmente alla consapevolezza che deve muoversi, sul dossier, assieme all'Italia. In generale, il governo ha tre obiettivi: una manovra finanziaria prudente, che si confronti con la realtà e che punti sui temi fondamentali, tra cui il cuneo fiscale. L'altro è portare avanti il Pnrr, con gli investimenti che ne derivano. Il terzo punto - ha concluso - è consolidare in positivo il rapporto con l'Europa". (Rin)