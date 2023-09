Ue: Consiglio approva seggi all'Eurocamera, 15 in più nelle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha adottato oggi la decisione sulla composizione del prossimo Parlamento europeo, in vista della prossima tornata elettorale europea, che si volgerà dal 6 al 9 giugno 2024. La decisione stabilisce il numero di rappresentanti di ciascuno Stato membro da eleggere al Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029, fissando il numero di seggi dell'eurocamera a 720, in considerazione dei cambiamenti demografici negli Stati membri dell'Ue. I Paesi ai quali sono stati assegnati seggi supplementari sono Francia, Spagna e Paesi Bassi, con 2 seggi in più, mentre Belgio, Danimarca, Irlanda, Lettonia, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia avranno un seggio aggiuntivo. Nella sua decisione, il Consiglio europeo ha invitato l'autorità di bilancio e la Commissione a garantire che l'aumento del numero di seggi previsto dalla presente decisione sia neutro nell'ambito del bilancio generale dell'Unione. Secondo il Trattato sull'Unione europea, il numero dei membri del Parlamento europeo non può superare i settecentocinquanta membri, più il presidente. Esso prevede che la rappresentanza sia degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato Ue, e che a un Paese membro non siano assegnati più di novantasei seggi. La decisione odierna, specifica il Consiglio in una nota, consentirà agli Stati Ue di adottare le misure nazionali necessarie per organizzare le elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029. (Beb)