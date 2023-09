Mafie: D'Attis, bene arresto Cantenna, nuova vittoria legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto del latitante brindisino Rosario Cantanna a Schwulper, nella Bassa Sassonia, è un'ottima notizia, una nuova vittoria dello Stato e della legalità contro la criminalità organizzata". Lo afferma in una nota Mauro D'Attis, vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia e deputato di Forza Italia. "Cantanna era ricercato da mesi. È gravemente indiziato dei reati di associazione mafiosa, narcotraffico, detenzione e porto di armi clandestine e numerosi altri reati. Il suo arresto conferma il grandissimo impegno delle Forze dell’ordine e della magistratura, che ringrazio, nella tutela della sicurezza, della giustizia e della legalità. Il governo - conclude - non arretra di un millimetro nella lotta alla mafia. Lo Stato c’è e anche oggi lo ha dimostrato". (Com)