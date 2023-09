Covid: Ronzulli (FI), governo responsabile, guardia alta ma no allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto al Covid, il governo sta assumendo una posizione di grande responsabilità. L'obiettivo è quello di informare senza allarmare". Lo ha detto a "Tagadà" su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Ovviamente - ha precisato - teniamo alta la guardia e sta già per iniziare una campagna vaccinale che sarà innanzitutto indirizzata agli anziani e ai fragili. Questo nella consapevolezza che siamo davanti a una variante non più così aggressiva e letale ma che per i fragili può comunque rivelarsi grave". Quanto all'invito di medici no-vax nelle trasmissioni televisive, Ronzulli ha osservato: "Mi sono sempre espressa contro i medici no-vax e mi sono sempre battuta contro tutti i no-vax in generale. Di conseguenza, certamente non offrirei la stessa platea a uno scienziato e a un fattucchiere che propugna idee antiscientifiche. Ospitare e dare spazio a queste teorie è stato un errore commesso da tutti i mezzi di comunicazione". (Rin)