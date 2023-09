Migranti: Papa Francesco, chi rischia di affogare nel Mediterraneo va salvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti che rischiano di affogare nel Mediterraneo devono essere salvati. Lo ha detto Papa Francesco da Marsiglia, dove è arrivato oggi per una visita di due giorni. "Non possiamo più assistere alle tragedie dei naufragi provocati da traffici odiosi e dal fanatismo dell'indifferenza", ha detto il pontefice. Soccorrere chi è in difficoltà in mare "è un dovere di umanità" e di "civilizzazione", ha aggiunto il Papa. (Frp)