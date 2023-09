Migranti: Landini, non avere paura di chi scappa dalla fame, Paese deve crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "abbiamo bisogno di crescere, di lavorare e di nuove persone" per questo "non dobbiamo cadere nella trappola che hanno già usato una volta, e sono riusciti anche a vincere le elezioni, che noi dovremmo avere paura delle persone che dall'Africa scappano dalla fame, dalla guerra e dalla miseria". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla Festa del Tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio in corso a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma. "Ci stanno prendendo in giro. Qualcuno pensa davvero di fermare una persona che se rimane dov'è muore? Le persone sono pronte ad attraversare il deserto e il mare sapendo che corrono rischi non perché sono impazziti ma perché vogliono avere il diritto di avere una vita e questo tema tu non puoi far finta che non esista, lo devi governare e affrontare seriamente", ha spiegato Landini. (Rer)