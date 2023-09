Fvg: assessore Infrastrutture, porti regionali strategici per corridoi di grano da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il sistema portuale e logistico del Friuli Venezia Giulia è strategico e disponibile alla creazione di corridoi che permettano l’esportazione del grano ucraino. Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio, Cristina Amirante, partecipando in video-collegamento alla tavola rotonda organizzata a Roma dall'ambasciata della Repubblica slovacca sul tema "Corridoi di solidarietà - Triangolo di collaborazione Italia-Slovacchia-Ucraina". Al tavolo di confronto hanno partecipato il ministro delle Imprese e del made In Italy, Adolfo Urso, il ministro dei Trasporti slovacco Pavol Lancaric, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnik e l'ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia, Karla Wusterova. L’obiettivo principale era definire una strategia per far arrivare i prodotti agroalimentari dall'Ucraina attraverso un corridoio di solidarietà che passi per l'Europa. (segue) (Frt)