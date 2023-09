Fvg: assessore Infrastrutture, porti regionali strategici per corridoi di grano da Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema portuale e della logistica del Friuli Venezia Giulia è strategico come 'porta' dell'Italia verso Est e per questo la Regione si mette a disposizione e darà tutto il supporto necessario allo sviluppo di rotte ferroviarie alternative, attraverso i Paesi europei coinvolti, al fine di accelerare i lavori necessari a creare i 'corridoi di solidarietà' atti a favorire le esportazioni alimentari, in particolare di grano, dell'Ucraina visto il perdurare della situazione dei blocchi marittimi", ha detto Amirante. Tra i corridoi interessati alla creazione di nuovi collegamenti, c’è infatti quello adriatico baltico. "Il sistema portuale regionale, che fa riferimento allo scalo di Trieste, è quello che sta registrando il maggior traffico integrato nave-ferrovia", ha proseguito l’assessore. "E proprio perché la ferrovia è la linea di comunicazione, via Slovacchia e Polonia, con l'Ucraina, il sistema portuale del Friuli Venezia Giulia è decisamente strategico in questa partita", ha concluso Amirante, assicurando che la Regione "farà tutto ciò che sarà richiesto dalla autorità europee e nazionali e si impegnerà a favorire gli scambi commerciali, da e per l'Ucraina, di materie prime alimentari ma anche di beni di prima necessità per la popolazione civile". (Frt)