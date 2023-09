Roma: insediamenti abusivi a Ponte Mammolo, sgomberata e demolite tre baracche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre insediamenti abusivi realizzati nell’area verde di Ponte Mammolo a Roma sono stati sgomberati questa mattina dagli agenti della questura di Roma insieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L'area era già stata interessata ad agosto da un vasto incendio. Durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono state rintracciate 11 persone, di cui 7 stranieri e 4 italiani. Gli stranieri sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione di via Teofilo Patini per le operazioni di identificazione, poiché alcuni erano privi anche di documento di identità. Tutte le persone sono state, comunque, denunciate per occupazione abusiva. Si è proceduto anche all'esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti di una cittadina serba per i reati di evasione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sul posto è intervenuto, a causa della presenza di numerosi cani, il servizio veterinario dell’Asl. I proprietari dell'area hanno poi proceduto, con le ruspe, alla demolizione delle baracche presenti. (Rer)