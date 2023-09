Uganda: gli Usa vogliono partecipare allo sviluppo della futura miniera di grafite Orom-Cross

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La britannica Blencowe Resources ha firmato un accordo per garantire una sovvenzione di 5 milioni di dollari dalla Società finanziaria per lo sviluppo (Dfc), la banca di sviluppo statunitense, nel progetto di sviluppo della miniera grafite Orom-Cross in Uganda. Lo ha annunciato in un comunicato la stessa società mineraria, precisando che il 20 per cento dei fondi sarà immediatamente messo a disposizione per il proseguimento dello studio di fattibilità del progetto. In cambio di questo finanziamento iniziale, la Dfc ha ottenuto un diritto di prelazione per organizzare la mobilitazione dei fondi necessari per la costruzione della futura miniera di grafite. Il coinvolgimento del Dfc potrebbe facilitare lo sviluppo del progetto in modo tempestivo, fornendo allo stesso tempo agli Stati Uniti un margine di manovra significativo nella negoziazione di accordi per alimentare l’industria delle batterie per veicoli elettrici con la produzione di Orom-Cross. Secondo uno studio di pre-fattibilità pubblicato nel luglio 2022, Orom-Cross può fornire fino a 101 mila tonnellate di concentrato di grafite all'anno per una durata della miniera di 14 anni, generando un margine operativo lordo annuo in media di 100 milioni di dollari. All'inizio di quest'anno, Blencowe ha incaricato la società di ingegneria Cpc di Perth, in Australia, di effettuare uno studio di fattibilità che potrebbe portare a miglioramenti nelle cifre del progetto, in particolare per il valore attuale netto, stimato in 482 milioni di dollari. (Res)