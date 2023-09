Economia: Giorgetti, non adagiarsi su risultati conseguiti, potenziare offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambizione del governo “è quella di non adagiarsi sui risultati conseguiti, limitandosi ad auspicare aggiustamenti inerziali, ma aggredire i nodi che abbiamo davanti. Se il bilancio è la coscienza di una nazione la domanda che dobbiamo porci è: l'Italia vuole vivere di rendita o vuole creare nuova ricchezza? E' un dilemma fondamentale per un'economia matura come la nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Federmeccanica. “Per il governo la risposta chiara: se badiamo solo alla distribuzione di prebende, sussidi, sovvenzioni e chiedendo allo Stato di finanziare quello che non possiamo permetterci non andremo lontani”, ha proseguito. “Abbiamo già sperimentato l'effetto di politiche che illudono persone e drogano in modo effimero l'economia, pregiudicando la solidità della finanza pubblica”, ha aggiunto. “Il nodo resta quindi il potenziamento dell'offerta, la sua ricostruzione per via di intenti pubblici sani e decisioni private efficienti”, ha concluso. (Rin)