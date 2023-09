Lavoro: Giorgetti, governo intende confermare riduzione cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In tema di capitale umano è necessario affrontare anche la questione salariale. In un contesto in cui permangono effetti inflattivi, il governo intende confermare la riduzione del cuneo fiscale su redditi medio-bassi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea di Federmeccanica. “Premesso che le risorse come noto sono scarse, nel processo di definizione delle priorità, che è per eccellenza politico, posso dire che questa è la priorità numero uno”, ha proseguito. “Su questo il governo, il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia sono assolutamente determinati”, ha concluso. (Rin)