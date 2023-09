Superbonus: Santillo (M5s) austery Meloni nemica di Conti pubblici, non il 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat oggi ha smascherato mesi di balle da parte di Giorgia Meloni e del suo governo sul superbonus 110 per cento. Il Pil del 2021 è stato rivisitato al rialzo, al +8,3 per cento. Quasi un punto e mezzo più della rivelazione precedente. Di conseguenza, il rapporto debito/Pil è registrato in calo di 14 punti per dal 2020 al 2022". Lo evidenzia in una nota il vicecapogruppo M5s alla Camera, Agostino Santillo. "Questi risultati sono stati possibili solo grazie alle misure messe a punto dall'esecutivo Conte II, a partire proprio da superbonus 110 per cento e Transizione 4.0. Se c'è un problema legato al superbonus che persiste è soltanto quello dei crediti fiscali incagliati, sui quali Meloni e Giorgetti avevano promesso uno sblocco che non è mai arrivato. Tornando ai conti pubblici, la prima nemica degli stessi è la logica austeritaria che la premier e il suo governo stanno portando avanti da dieci mesi. Un Paese che non cresce va incontro ha problemi di deficit, e con Meloni al governo gli investimenti sono prossimi alla paralisi. Invece di portare avanti questo storytelling fasullo contro il superbonus 110 per cento, sarebbe ora che Meloni ci dicesse cosa intende fare per generare crescita. Tutto il resto è mera chiacchiera da bar", conclude.(Com)