Usa-Messico: nella prima metà di settembre fermati 140 mila migranti, numero più alto da dicembre

- Almeno 140 mila migranti sono stati fermati al confine tra Messico e Stati Uniti nel primo 20 giorni di settembre. Lo riferiscono dati dell’agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (Cbp) visionati dall’emittente “Cbs”. Si tratta di una media di 6.900 migranti al giorno, al fronte di una media giornaliera di 4.300 a luglio. Secondo la stampa Usa si potrebbero raggiungere i 210mila ingressi per la fine del mese, il numero più alto da dicembre 2022, quando si erano registrati 250mila fermi. (segue) (Was)