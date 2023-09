Usa-Messico: nella prima metà di settembre fermati 140 mila migranti, numero più alto da dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità messicane quest’anno sono stati fermati per la prima volta più migranti sudamericani che centroamericani lungo la rotta verso gli Stati Uniti. Secondo stime dell’Unità per le politiche migratorie tra gennaio e luglio di quest’anno sono state fermate 140.671 persone nate nel Cono sud, e 102.106 provenienti dall’America centrale. Nello stesso periodo del 2022 erano stati fermati 45.770 sudamericani e 124.220 centroamericani. I venezuelani rappresentano il 62 per cento dei sudamericani fermati nel Paese (87.063), seguiti da Ecuador (30.252), Colombia (11.266) e Brasile (7.259). Secondo le statistiche del governo messicano, l’esodo dei migranti sudamericani è iniziato nel luglio 2022, quando sono stati registrati 10.531 fermi, un aumento del 100 per cento rispetto alla media mensile degli arresti registrata fino ad allora. (Was)