Roma: assessore Commercio, da consigliere De Santis polemiche inutili su Festa Befana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Dal consigliere De Santis "polemiche inutili, come sai bene questo è il bando integrativo previsto proprio da voi". Lo dichiara in una nota Monica Lucarelli, assessora al Commercio di Roma Capitale in risposta alle polemiche di De Santis, capogruppo Lista Civica Virginia Raggi sul bando integrativo della Festa della Befana. "Ricordo a De Santis che quello che si è appena chiuso è un bando integrativo per le 8 postazioni rimaste ancora da occupare, previsto, forse non ricorda, proprio da una delibera dell'amministrazione 5stelle. Anche per quest'anno abbiamo scelto di premiare i giovani under 35, le imprese femminili e gli artigiani con dei punti aggiuntivi per promuovere lo sviluppo di nuovi player e dare visibilità all'artigianato romano di qualità - continua Lucarelli -. Entro la prossima settimana uscirà l'avviso pubblico per assegnare 3 postazioni a iniziative di carattere sociale, non necessariamente onlus. Sarà una festa della befana sempre più ricca di gioia e di eventi per grandi e bambini e con un po' di carbone per De Santis", conclude Lucarelli. (Com)