Mobilità: Autostrade, deviazione obbligatoria notturna sulla A24 Roma-Teramo

- Per consentire attività propedeutiche ai lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione sul viadotto "Val Freghizia", dalle 22 di lunedì 25 alle 6 di martedì 26 settembre, sulla A1 Milano-Napoli, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verrà obbligatoriamente deviato sulla A24 Roma-Teramo. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per Teramo, uscire allo svincolo di Tivoli e rientrare dallo stesso in direzione della A1, oppure, dopo la deviazione sulla A24, seguire le indicazioni per Roma, uscire a Lunghezza e rientrare dallo stesso in direzione della A1. Oppure la deviazione obbligatoria sulla A24, seguire le indicazioni per Roma, immettersi sul Grande raccordo anulare e proseguire sulla Diramazione Roma sud, fino all'immissione sulla A1. Immettersi sulla Diramazione Roma nord, proseguire sul Gra e seguire le indicazioni per la A24 o per la Diramazione Roma sud. (Com)