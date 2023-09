Libano-Israele: media, coordinatore Usa Hochstein a Beirut a ottobre per delimitazione confini terrestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore speciale per l’infrastruttura globale e l’energia degli Stati Uniti, Amos Hochstein, si recherà in visita in Libano a ottobre per discutere della demarcazione dei confini con Israele. Lo riferisce oggi l’emittente libanese “Lbci”, secondo cui “non si discuterà dei 13 punti controversi sul confine, dopo il ritiro delle truppe israeliane nel 2000”. Al contrario, l’attenzione, secondo l’emittente, sarà concentrata sulla rimozione di due tende collocate dal movimento sciita libanese Hezbollah a ridosso delle fattorie di Shebaa, in cambio del ritiro israeliano a nord di Ghajar. Il rappresentante degli Stati Uniti si era già recato in Libano lo scorso agosto. A ottobre 2022, dopo una lunga mediazione di Hochstein, Israele e Libano erano riusciti a firmare uno storico accordo che delimita i confini marittimi. (Lib)