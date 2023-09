Migranti: Lega, Germania conferma rivelazioni Salvini, anche altri Paesi finanziano Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Berlino conferma quanto sostenuto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ovvero finanziamenti a Ong che portano immigrati in Italia. È una notizia gravissima ma che non sorprende: la Germania non è l’unico Paese straniero a pagare le organizzazioni non governative per trasferire clandestini nel nostro Paese". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)