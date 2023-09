Spagna: Corte penale internazionale indagherà su morte cooperante Igual come crimine guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Khan, indagherà personalmente sulla morte nell'Ucraina occidentale il 9 settembre scorso dell'operatrice umanitaria spagnola, Emma Igual, come crimine di guerra. Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, durante un'intervista a "La Sexta", spiegando che è stato lo stesso Khan a comunicarglielo nell'incontro che i due hanno avuto mercoledì scorso a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il ministro ha sottolineato che si era impegnato personalmente con la famiglia della vittima e che il governo avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere "per quanto tempo fosse necessario" per assicurare i responsabili alla giustizia internazionale. Emma Igual, direttrice e fondatrice della Ong Road to Relief è stata uccisa quando il veicolo su cui viaggiava è stato colpito da una granata russa vicino a Chasiv Yar, nella regione di Donetsk. (Spm)