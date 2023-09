Ucraina: Usa si preparano ad approvare invio di Atacms equipaggiati con bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden si sta preparando ad approvare la fornitura di missili Atacms all’Ucraina, armandoli però con bombe a grappolo e non con una singola testata. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che le discussioni sulla possibile fornitura dei missili sono andate avanti negli ultimi giorni. Di queste, ora, si starebbero occupando direttamente i vertici delle agenzie responsabili per la sicurezza nazionale. La decisione dovrà comunque essere approvata in via definitiva dal presidente Joe Biden. Gli Atacms consentirebbero all’Ucraina di colpire bersagli ben oltre la linea di difesa dei russi. Alcuni funzionari del Pentagono, tuttavia, sarebbero ancora dubbiosi, dal momento che l’Ucraina ha richiesto centinaia di missili e un impegno simile rischierebbe di avere un impatto rilevante sulla capacità militare statunitense, nel quadro di altri e nuovi possibili conflitti. Negli inventari del dipartimento della Difesa, tuttavia, la versione degli Atacms equipaggiata con bombe a grappolo, e non con una testata singola, è maggiormente disponibile. (Was)