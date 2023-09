Nigeria: nuovo governatore della Banca centrale Cardoso entra in carica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olayemi Cardoso, recentemente nominato dal presidente nigeriano Bola Tinubu come prossimo governatore della Banca centrale, è entrato in carica oggi in attesa della sua conferma ufficiale da parte del Senato. Lo riferisce la stessa Banca centrale in una nota. Cardoso entra in carica dopo le dimissioni di Godwin Emefiele, sospeso dall'incarico a giugno e successivamente arrestato dalla polizia con l'accusa di frode negli appalti. Oltre a Cardoso, hanno assunto le loro funzioni anche quattro nuovi vicegovernatori. La settimana scorsa Tinubu ha inviato la nomina di Cardoso al Senato per la conferma insieme a quelle dei suoi quattro nuovi vice. Al suo insediamento a maggio, Tinubu aveva criticato le politiche della Banca centrale sotto Emefiele, annunciando una "pulizia approfondita" ai vertici dell'organismo. Cardoso, ex capo di Citibank, sarà chiamato ad aumentare la liquidità in dollari nel mercato ufficiale per stabilizzare la valuta locale, la naira, che questa settimana è scesa al record di 980 sul mercato nero, avvicinandosi al livello psicologicamente sensibile di 1.000 naira per dollaro. Il calo dell’offerta di dollari da parte della Banca centrale ha contribuito ad accelerare lo scivolamento della naira sul mercato nero, poiché la domanda insoddisfatta di importazioni e le attività speculative da parte di investitori che si rivolgono al dollaro come riserva di valore esercitano pressione sulla valuta. Il predecessore di Cardoso, Emefiele, aveva utilizzato un sistema molto criticato di tassi di cambio multipli per rafforzare la valuta naira e aveva prestato direttamente alle imprese per cercare di stimolare la crescita nella più grande economia africana.(Res)