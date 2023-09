Milano: rubano bagagli in stazione centrale, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini algerini rispettivamente di 22 e 33 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, per furto aggravato in concorso. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, hanno notato i due aggirarsi all’interno di un locale di ristorazione per poi, dopo essersi posizionati alle spalle di un cliente seduto al tavolo, impossessarsi dei bagagli di quest'ultimo. I poliziotti, i quali hanno assistito alla scena, hanno fermato i due fuggitivi per poi restituire la refurtiva alla vittima, ignara di quanto accaduto.(Com)