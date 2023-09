Ue: “Faz”, Commissione pone condizioni rigorose per i carburanti sintetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condizioni rigorose per l'immatricolazione nell'Ue di auto con motori a combustione alimentati a carburanti sintetici, noti come “e-fuel”, dopo il 2035. È quanto afferma la Commissione europea in una proposta per la transizione energetica nella mobilità, che presenterà a ottobre ed è stata visionata dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, le auto potranno essere alimentate soltanto con “e-fuel” completamente neutrali per il clima. Non si tratta più del fatto che questi carburanti rilasciassero la stessa quantità di CO2 di quanta ne veniva precedentemente rimossa dall'aria durante la loro produzione. Inoltre, l’intera catena di fornitura, dalla produzione degli “e-fuel al loro trasporto fino al consumo, dovrà essere a zero emissioni inquinanti. Allo stesso tempo, i produttori dovranno garantire che le auto non potranno essere alimentate con altri carburanti. (Geb)