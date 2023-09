Tunisia: ambasciatore Ue Cornaro, sostegno europeo al bilancio sarà erogato dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno europeo al bilancio della Tunisia, stimato in 127 milioni di euro, sarà erogato a partire dalla prossima settimana. Lo ha dichiarato all'emittente radiofonica tunisina "Mosaique Fm" l'ambasciatore dell'Unione Europea in Tunisia, Marcus Cornaro, aggiungendo di essere determinato a compiere rapidi progressi nell'attuazione del memorandum d'intesa tra Bruxelles e Tunisi firmato il 16 luglio al Palazzo di Cartagine sul partenariato strategico. La prossima settimana verranno inviati al Tesoro tunisino 60 milioni di euro per sostenere il bilancio. Inoltre, altri 67 milioni di euro verranno erogati per affrontare il problema della migrazione, di cui circa 25 milioni saranno destinati immediatamente all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per migliorare la protezione e agevolare il ritorno volontario dei migranti dalla Tunisia ai loro Paesi d'origine. Cornaro ha anche annunciato un finanziamento di 40 milioni di euro alla Tunisia, che verrà consegnato entro la fine del 2023. Questi fondi saranno utilizzati per ottenere 20 motori e pezzi di ricambio per riparare nove unità navali della Guardia costiera, acquistare una nuova imbarcazione per le operazioni di ricerca e soccorso e procurare 88 telecamere termiche mobili dotate di visori notturni. Inoltre, saranno acquisiti 26 veicoli per pattugliare le frontiere e trasportare le salme che finiscono in mare. "In questo senso, le due parti sono intenzionate ad accelerare l'attuazione dell'accordo, nel quadro di un partenariato che è migliorato, a seguito di impegni politici reciproci", ha dichiarato il diplomatico. Per quanto riguarda le misure previste nei vari altri settori stabiliti dall'accordo con l'Unione Europea, l'ambasciatore ha fatto riferimento all'aspetto economico, annunciando una "Conferenza degli investitori" che si terrà a dicembre. "Stiamo accelerando le discussioni con i Paesi membri sulle misure concrete per migliorare la migrazione regolare, come la gestione dei visti e la ristrutturazione dell'occupazione dei tunisini in Europa", ha spiegato. Alla domanda sulla possibilità di sbloccare ulteriori fondi per la Tunisia nell'ambito dell'accordo firmato, l'ambasciatore dell'Ue ha affermato che 150 milioni di euro in sovvenzioni (attualmente in fase di finalizzazione) saranno assegnati alla Tunisia entro la fine dell'anno. (Tut)