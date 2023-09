Italia-Serbia: presentato presso l’ambasciata serba a Roma il libro “Una corona di spine per Danilo Kis” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danilo Kis è uno dei massimi protagonisti della letteratura contemporanea mondiale. Candidato per il Premio Nobel del gruppo dei più noti nomi dell’universo intellettuale letterario occidentale cappeggiati da Josif Brodsky e Susan Sontag, è considerato uno dei padri della moderna letteratura serba e jugoslava. Nacque a Subotica (Regno di Jugoslavia) nel 1935, figlio di un ispettore ferroviario ungherese di religione ebraica e di Milica Dragicevic, una serba del Montenegro. Durante la Seconda guerra mondiale perse suo padre e quasi tutta la famiglia paterna in diversi campi nazisti. Si battezzò in una chiesa serba ortodossa per sfuggire alle persecuzioni, studiò letteratura all’Università di Belgrado e divenne subito famoso per la sua capacità di scrittore, riconosciuta attraverso premi nazionali e internazionali. La sua potentissima voce e l’insofferenza contro ogni sorta di totalitarismo e dittatura, fascista, nazista ed anche quella stalinista, lo costrinse all’esilio dalla Jugoslavia di Tito. Visse per gran parte della sua vita a Parigi, lavorando come lettore di lingua serbo-croata nelle università di Strasburgo, Bordeaux e Lille, traducendo dal francese, russo e ungherese. Ricordato per il suo valore letterario, per il suo stile diretto e sobrio, Kis è considerato uno dei maggiori narratori del XX secolo. Morì di cancro ai polmoni la sera prima della candidatura al Premio Nobel, a Parigi, il 15 ottobre 1989. Le sue spoglie sono sepolte nel Vicolo dei cittadini meritevoli di Belgrado. (segue) (Res)