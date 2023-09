Italia-Serbia: presentato presso l’ambasciata serba a Roma il libro “Una corona di spine per Danilo Kis” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milivoje Pavlovic è un premiato scrittore e professore universitario serbo, nonché studioso di letteratura, cultura e mezzi di comunicazione di massa. È stato direttore della Comunità culturale ed educativa serba, ministro dell’Informazione della Repubblica e direttore di “Radio Belgrado”. È professore emerito della facoltà di Cultura e media, consigliere del CdA dell’emittente pubblica “Rts”, membro dell’Associazione dei giornalisti di Serbia e dell’Associazione degli scrittori di Serbia. Le sue opere sono raccolte in antologie letterarie e multimediali nazionali e straniere. È autore di molti saggi e più di 15 monografie, nonché vincitore di vari importanti premi e riconoscimenti. Proclamato la migliore opera al 61mo Salone internazionale del Libro di Belgrado nel 2018 e dopo tre edizioni in lingua serba, il suo libro “Una corona di spine per Danilo Kis” è stato tradotto in ungherese, francese e in italiano, anche grazie al contributo del ministero della Cultura della Repubblica di Serbia. Questa è stata la prima presentazione del volume in Italia. (Res)