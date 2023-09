Sicurezza: De Corato (FdI) su controlli San Donato, operazione straordinaria, ringrazio Questore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, tra le 13 e le 19, la Polizia di Stato insieme alla Polizia Locale di San Donato, ha svolto "un'operazione straordinaria di sicurezza sul territorio in prossimità della Stazione Fs e della metropolitana, dove sono state controllate in totale 203 persone e 22 veicoli". Lo dice l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Ringrazio in particolare, sia a nome mio che del Consigliere di Fratelli d'Italia locale, Guido Massera, il Questore di Milano Petronzi per aver disposto questi importanti controlli e i poliziotti e vigili locali intervenuti", aggiunge in una nota l'onorevole. "Il Governo Meloni sta già dando il proprio contributo e supporto con il rafforzamento delle Forze di Polizia, investendo e mettendo a bilancio 100 milioni di euro all'anno per dieci anni ma, nel capoluogo lombardo, è necessaria anche la presenza della Polizia Locale, tuttora inesistente, perché furti, rapine, accoltellamenti, aggressioni, stupri e violenze sono in continua crescita", conclude De Corato.(Com)