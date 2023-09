Sardegna: commissione Cultura, parere favorevole su programma formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Cultura e Lavoro del Consiglio regionale, presieduta da Sara Canu (FdI), ha espresso parere favorevole, a maggioranza sulla programmazione dell'offerta formativa del sistema regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP). Il via libera è arrivato al termine dell’audizione dell’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, che ha illustrato il provvedimento, che prevede l’utilizzo di oltre 29 milioni di euro per i percorsi formativi IeFP fino al 2027. L’esponente dell’esecutivo ha evidenziato l’importanza del provvedimento che ha l’obiettivo di combattere la dispersione scolastica e agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il 96 per cento dei diplomati, ha spiegato l’assessore Lai, trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo. (segue) (Rsc)