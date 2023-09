Sardegna: commissione Cultura, parere favorevole su programma formazione professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo della Giunta è di avviare un percorso che dia dignità di scuola ai corsi IeFP e avviare un cambiamento culturale in modo da evitare che vengano visti come soluzioni di ripiego, ma come opportunità. L’assessore ha affermato che sarà importante integrare ulteriormente questi fondi anche per consentire di avviare corsi innovativi che seguano sempre di più le richieste del mercato del lavoro. Lai, rispondendo alle richieste delle consigliere Laura Caddeo (ARV) e Desiré Manca (M5S), che sollecitavano l’attivazione dei percorsi per OSS (operatori socio sanitari) ancora non presenti nel piano formativo approvato, ha preso l’impegno di riferire in Commissione entro la fine della prossima settimana sulla possibilità di attivare i percorsi. Durante la seduta è intervenuta la consigliera Alessandra Zedda (FI). (Rsc)