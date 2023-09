Migranti: Nicita (Pd), nuovo decreto in contrasto con direttiva rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allungamento dei tempi di convalida e permanenza dei migranti nei Cpr e, da ultimo, l'idea di imporre il pagamento di una cifra (5.000) per evitarlo sono in aperto contrasto con la Direttiva europea sui rimpatri, anche alla luce della sentenza di ieri della Corte di Giustizia Ue che ha ribadito le garanzie necessarie da riconoscere alla persona migrante". Lo evidenzia Antonio Nicita vicepresidente del gruppo Pd al Senato nel corso della due giorni di 'Crea! L'Italia che faremo' in programma oggi e domani a Iseo. "Il governo Meloni continua a produrre sul tema migrazione idee balzane, inefficaci, disumane, propagandistiche. E purtroppo il globo terracqueo politico se ne sta accorgendo", aggiunge. (Rin)