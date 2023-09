Lavoro: Calderone, formazione professionale per superare mismatch tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario creare relazioni fruttuose tra imprese e mondo della formazione, istituzioni territoriali e nazionali, per avvicinare le competenze richieste a quelle disponibili. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all’assemblea generale di Federmeccanica. “Quando si parla di mismatch tra domanda e offerta si parla di temi che attengono alla modalità in cui abbiamo costruito il nostro modello di formazione”, ha proseguito. Per questo, ha aggiunto, “occorre investire sull’apprendistato, sulla formazione professionale, il che significa valorizzare la necessità di crescita del nostro Paese attraverso la crescita delle aziende”. “È un percorso lungo – ha concluso – perché parlare di incrocio tra domanda e offerta vuol dire avere il coraggio di ripensare percorsi e mettersi in discussione”. (Rin)