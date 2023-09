Ghana: attacco armato al confine con il Burkina Faso, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di almeno nove morti il bilancio di un attacco armato condotto da uomini non identificati nel nord-est del Ghana. Secondo quanto riferito dai media locali, l'imboscata è avvenuta nel distretto di Pusiga, vicino al confine con il Burkina Faso, quando gli aggressori hanno sparato su due veicoli che trasportavano commercianti che si recavano in un grande mercato del Togo. Al momento le piste sul movente e sull’identità degli aggressori sono scarse. Sul posto è presente la polizia e il capo del distretto di Pusiga ha dichiarato che è stata aperta un'indagine per cercare di stabilire le cause di questo attacco che finora non è stato rivendicato. L'agguato è avvenuto in un momento di crescenti tensioni comunitarie tra i gruppi etnici kusasi e mamprusi nella regione di Bawku, vicino al confine con il Burkina Faso. Le tensioni si sono intensificate lo scorso febbraio, quando un funzionario dell’immigrazione è stato ucciso e due suoi colleghi sono rimasti feriti. Nel frattempo, le autorità ghanesi hanno inviato mille soldati al confine con il Burkina Faso per mettere in sicurezza l’area. Il ministro della Difesa ha dichiarato che la violenza intercomunale avvantaggia i gruppi jihadisti presenti nella regione. In effetti, secondo gli analisti, i funzionari dell’immigrazione in Ghana oggi dedicano più tempo a rispondere ai disordini interetnici che a proteggere i confini. Ciò rende i confini vulnerabili agli attacchi terroristici. (Res)