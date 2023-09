Speciale infrastrutture: Toshiba intende reintegrare quattro controllate dopo deindicizzazione dalla borsa di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale giapponese dell'elettronica Toshiba intende reintegrare quattro tra le sue principali sussidiarie per semplificare le operazioni e accelerare la ristrutturazione aziendale dopo la deindicizzazione dalla borsa di Tokyo. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui le quattro controllate si occupano di energia, inclusa generazione di energia e ingegneria nucleare; infrastrutture, come ferrovie e sistemi di trattamento idrico; apparecchi elettronici, come hard disk e semiconduttori; e sistemi IT. Ieri la maggioranza degli azionisti di Toshiba ha accettato l'offerta da 2 mila miliardi di yen (circa 14 miliardi di dollari) presentata da un consorzio di investitori giapponesi guidato dal fondo d'investimento Japan Industrial Partners (Jip). Il consorzio ha rilevato ieri il 78,65 per cento di Toshiba sulla base di un accordo che prevede la deindicizzazione della compagnia dalla borsa di Tokyo, prevista a dicembre. (Git)