Speciale infrastrutture: Salvini a Barcellona rilancia su neutralità tecnologica

23 luglio 2021

- Bene “mettere al centro il diritto alla mobilità per tutti”, perché significa “non rinunciare ad alcuna tecnologia, perché il tutto e solo elettrico non è un modo per garantire il diritto alla mobilità per tutti. Nessuno deve essere lasciato indietro”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo al Consiglio informale dei ministri dei Trasporti dell’Unione europea, in corso a Barcellona. La riunione - si legge in una nota - è dedicata ai temi della coesione territoriale e della coesione economica e sociale, per la scelta della presidenza spagnola di mettere il diritto alla mobilità al centro delle politiche dei trasporti Ue. Salvini ha spiegato: “Il tutto e solo elettrico può vincolare i nostri cittadini a una potenza come quella cinese, è opportuno che l’approccio dell’Ue non sia solo ideologico, ma neutrale”. Il vicepremier ha parlato anche di sicurezza stradale, ricordando la recente approvazione da parte del Consiglio dei ministri di nuove norme che ora saranno all’esame del Parlamento. “Le piste ciclabili - ha aggiunto - sono opportune se sicure, in troppe occasioni prevederle nel cuore di città molto trafficate e caotiche non pare una scelta saggia”. Salvini ha ricordato anche le nuove proposte per neopatentati, monopattini, nessuna tolleranza per droghe e alcol in eccesso, e ha poi evidenziato due temi particolarmente cari all’Italia. Il primo è quello del prezzo dei biglietti aerei, su cui il ministro belga ha suggerito un prezzo minimo per tutti. “Noi vorremmo, invece, un prezzo massimo”, ha sottolineato ancora Salvini, soprattutto a tutela “di chi viaggia per lavoro e penso a chi deve raggiungere le isole”. Quanto al secondo tema, “se si parla di diritto alla mobilità dei lavoratori, significa garantire il libero accesso a tutti i valichi alpini senza limitazioni. Non possono esserci limitazioni unilaterali”, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con riferimento a quanto accade al Brennero. (Com)