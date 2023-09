Speciale infrastrutture: City Green Light ottiene 197 milioni per progetti sostenibili nei comuni italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In un contesto generale che come non mai impone priorità all’implementazione di azioni per favorire la transizione green, l’operazione di finanziamento appena conclusa ci permetterà di proseguire nell’esecuzione di un piano industriale trasformativo che ha quale obiettivo il completamento della nostra evoluzione da puro operatore del settore della pubblica illuminazione a leader nella fornitura alle amministrazioni pubbliche italiane di servizi smart e di efficienza energetica a 360 gradi” afferma Eugenio Colla, Chief Financial Officer di City Green Light. Michele Sorrentino, Responsabile Italian Network della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, dichiara: “Siamo molto soddisfatti di poter sostenere il virtuoso piano di sviluppo di City Green Light. Rendere le città più sostenibili e smart con un utilizzo più razionale dell’illuminazione pubblica è un importante segnale di svolta verso la transizione energetica, un tema a cui il Gruppo Intesa Sanpaolo è da sempre sensibile e che ci spinge a supportare le aziende che operano in questa direzione, anche in coerenza con gli obiettivi previsti dal Pnrr nella Missione Rivoluzione verde e transizione ecologica”. Carlo Lamari, Responsabile Infrastrutture di CDP, ha dichiarato: “Promuovere investimenti che abbiano un chiaro impatto sulle comunità locali e che al tempo stesso accelerino la transizione energetica e digitale delle pubbliche amministrazioni è uno dei principali obiettivi del Piano Strategico di Cdp. L’operazione che abbiamo concluso oggi, in sinergia con il sistema bancario e Sace, in favore di City Green Light ci rende orgogliosi perché rappresenta un ulteriore importante tassello nel percorso verso un’economia sempre più green”. Cristina Morelli, Managing Director Business Corporate di Sace sottolinea: “L’accelerazione dell’evoluzione sostenibile delle imprese è un pilastro del nostro piano industriale Insieme2025. Questa operazione di sistema, realizzata grazie al nostro team trasversale di esperti, a sostegno di un’eccellenza nel settore dell’illuminazione pubblica rientra a pieno nel percorso che stiamo portando avanti a beneficio del benessere della collettività, in linea con la nostra mission”. Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit, commenta: “L’intervento di supporto a fianco di City Green Light ha per noi di UniCredit una duplice valenza: da un lato ci permette di sostenere una realtà dinamica che ha fatto della sostenibilità il proprio core business e che ora potrà proporsi quale partner nei processi di efficientamento energetico di soggetti pubblici; dell’altro è la prova concreta, l’ennesima, del nostro senso di responsabilità nei confronti delle comunità in cui operiamo". (Com)