Speciale infrastrutture: Nordio, associazioni ambientaliste e animaliste bloccano progetti

- Spesso “associazioni ambientaliste e animaliste rallentano l’esecuzione di progetti infrastrutturali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo da remoto alla dodicesima edizione di Npl Meeting in corso a Cernobbio. Il tutto è ulteriormente rallentato, secondo il ministro, dal fatto che “in Italia, per poter approvare un progetto anche di poco conto occorrono decine e decine di pareri”, per questo “gran parte del lavoro che stiamo facendo qui al ministero riguarda proprio la riduzione dei tempi di processi, riguarda la semplificazione delle normative”, ha concluso. (Rem)