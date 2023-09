Speciale infrastrutture: Salvini vede omologo francese, ribadita collaborazione su ripristino collegamenti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l’omologo francese Clément Beaune hanno avuto un colloquio a margine del Consiglio informale degli omologhi Ue in corso a Barcellona. È stata l’occasione. come riferisce una nota del dicastero, per un aggiornamento sui valichi, ribadire la reciproca e massima collaborazione per un ripristino dei collegamenti ferroviari al Frejus e sottolineare, infine, la rilevanza di alcuni dossier come la Tav su cui c’è piena convergenza tanto da immaginare una visita comune ai cantieri. In un clima di viva cordialità, i due ministri si sono ripromessi di rivedersi al più presto. Salvini si è anche confrontato velocemente con l'omologo tedesco Volker Wissing, al quale ha ribadito la soddisfazione per il sostegno di Berlino contro i divieti unilaterali al Brennero. (Res)