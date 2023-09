Veneto: al via dal 16 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione prevenzione della Regione Veneto ha comunicato che il prossimo 16 ottobre partirà sul territorio regionale la campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. A seguire, tra inizio e fine ottobre, partirà quella contro il Covid-19 che andrà con gradualità in base alle dosi fornite dal Ministero della Salute. "Il 16 ottobre partirà la campagna vaccinale anti-influenzale e sarà disponibile per tutti i medici di Medicina generale e le farmacie aderenti – ha comunicato la Direzione prevenzione della Regione Veneto -. Particolare attenzione agli ospiti delle strutture assistenziali residenziali i quali saranno vaccinati nei giorni precedenti all'avvio della campagna per tutta la popolazione. La Regione del Veneto ha acquistato un milione di dosi aumentando anche la disponibilità di dosi di vaccino spray nasale che può essere utilizzato per i bambini dai 2 ai 6 anni". "La campagna vaccinale Covid-19 – ha poi spiegato - partirà con gradualità in base alle dosi fornite dal ministero della Salute che ha previsto un totale di 700.000 dosi per la Regione del Veneto secondo la consegna prevista a scaglioni settimanali. Di conseguenza, seguendo un criterio di protezione delle persone più fragili, ad inizio ottobre coinvolgerà le Rsa e già a fine ottobre il vaccino sarà reso disponibile per i medici di Medicina generale e le farmacie aderenti al fine di proteggere le altre categorie di soggetti fragili e la popolazione generale. Il vaccino è raccomandato per le persone con più di 60 anni di età e per tutte le persone che presentano malattie croniche secondo quando indicato dal ministero della Salute". (segue) (Rev)