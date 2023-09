Veneto: al via dal 16 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione antinfluenzale, inoltre – ha poi precisato la Direzione prevenzione - potrà essere somministrata in sicurezza assieme alla vaccinazione anti Covid". "La presenza di più attori che offrono il vaccino sul territorio si conferma come punto di forza di una complessa macchina organizzativa che prevede una pianificazione in costante dialogo tra Regione, azienda zero e aziende sanitarie. L'organizzazione della campagna anti-influenzale da parte della Regione – puntualizzano - è partita già a giugno e le indicazioni operative per tutte le aziende sanitarie sono state inviate nei primi giorni di agosto, con l'obiettivo di favorire l'organizzazione e il coinvolgimento dei diversi attori della rete e di partire il prima possibile con l'offerta di protezione. Tale organizzazione ha visto, inoltre, il 19 Luglio il coinvolgimento nella programmazione vaccinale dei rappresentanti dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta" hanno poi concluso. (Rev)