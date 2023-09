Enti locali: Savino, ruolo centrale anche in sostegno a economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un panorama economico oggettivamente complesso emerge con chiarezza la centralità del ruolo degli enti locali nel nostro assetto istituzionale. I comuni, in particolare, giocano un ruolo cruciale nel sostenere le economie locali, in particolari periodi di crisi come quello attuale". Lo sottolinea il sottosegretario all'Economia e le Finanze, Sandra Savino, che ha la delega alla finanza degli Enti locali. "Dati interessanti - prosegue Savino - emergo dall'analisi dei dati di 'Openbilanci', ripresi oggi dal sito OpenPolis. Trieste si distingue come la grande città che investe maggiormente nelle proprie attività economiche, con una spesa pro capite di 29,18 euro. Ciò sottolinea l'importanza delle politiche locali nel sostenere e stimolare l'economia. L'incremento notevole registrato a Venezia, ad esempio, tra il 2016 e il 2021 (+60,3 per cento) rappresenta, poi, un esempio chiaro di come le amministrazioni possono adeguare le proprie politiche in risposta alle esigenze mutevoli del contesto economico". (segue) (Rin)