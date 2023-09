Pil: Albano, bene dati Istat ma Superbonus fardello sui conti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sull'aggiornamento dei conti economici nazionali “confermano il tasso di crescita del Pil nel 2022, pari al 3,7 per cento, e rivisto al rialzo di 1,3 punti percentuali la crescita 2021, che sale all'8,3 per cento. Siamo soddisfatti”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia e finanze di Fratelli d’Italia, Lucia Albano, commentando i dati odierni diffusi dall'Istat. “Tuttavia, non possiamo non considerare l'impatto negativo, emerso dai dati, del Superbonus sui conti pubblici. La misura ha annullato il miglioramento dell'indebitamento netto che era stato previsto dalla revisione dei conti nazionali per il triennio 2020-2022, confermandosi un pesante fardello sul bilancio dello Stato. Il lavoro del governo – aggiunge Albano -, anche in vista della manovra, proseguirà con responsabilità e efficacia, com'è stato finora, garantendo le riforme di cui l'Italia ha bisogno senza accendere ipoteche sul futuro degli italiani", conclude. (Rin)