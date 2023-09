Vaticano: il Papa è atterrato a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa è atterrato a Marsiglia. Al suo arrivo è stato accolto dal primo ministro francese, Elisabeth Borne e da quattro bambini in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Dopo l'esecuzione degli inni e la Guardia d'onore, c'è stata la presentazione delle rispettive delegazioni. Al termine il Papa, accompagnato dal primo ministro, ha raggiunto il Salone Hélène Boucher per un breve incontro. Successivamente raggiungerà in auto la Basilica di Notre-Dame de la Garde per la Preghiera mariana con il Clero diocesano. (Civ)