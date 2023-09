Camera: 26 settembre evento su 50 anni da scomparsa Anna Magnani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 26 settembre, alle ore 16:30, presso la sala della regina di Montecitorio si svolge l'evento "Anna - A cinquant'anni dalla scomparsa di Anna Magnani". Indirizzo di saluto di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, Scienza e istruzione. Intervento introduttivo di Gian Luca Farinelli, presidente Fondazione Cinema per Roma. Intervengono Marcello Sorgi, Enrico Magrelli, Giancarlo Giannini, Leo Gullotta, Olivia Magnani, Massimo Ranieri, Andrea De Sica, Rino Barillari, Mauro Cervia. Modera Elena Fontanella. A seguire, la proiezione del film "L'Onorevole Angelina", regia di Luigi Zampa, 1947. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv. Lo rede noto Montecitorio. (Com)