Bolivia: ministro Miniere, da Brasile e India interesse in filiera produttiva litio

- La Bolivia sta ricevendo richieste di investimento nel settore della produzione del litio da imprese dell'India e del Brasile. Lo ha detto il ministro degli Idrocarburi e delle miniere del paese andino, Franklin Molina, intervistato dalla rete "Abya Yala". "Abbiamo registrato l'interesse di una impresa dell'India, per venire a investire in Bolivia, proprio in uno stabilimento di batterie. Una cosa di cui stiamo anche parlando con il Brasile", ha detto il ministro ricordano che entro il 2025, bicentenario dell'indipendenza, il Paese vorrebbe avere una matrice energetica in gran parte centrata su progetti idroelettrici e di energia rinnovabile, in cui il ruolo delle batterie al litio diventa centrale. (segue) (Brb)