Fisco: De Cristofaro (Avs), sanatoria scontrini è contro cittadini onesti

- La sanatoria sugli scontrini "che il governo vuole varare è contro i cittadini onesti, che pagano le tasse e le imposte". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Il governo come al solito invece di fare una seria politica di lotta all'evasione e all'elusione fiscale, premia proprio gli evasori e gli elusori. Come al solito pagano sempre gli stessi: gli imprenditori onesti, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Alleanza verdi e sinistra è contro i condoni o le sanatorie. La Meloni dice sempre che il fisco deve essere amico e non vessatore, ma il sistema fiscale è squilibrato e iniquo proprio per l'enorme evasione che attanaglia il nostro Paese. Il fisco amico della destra è quello amico degli evasori", conclude.(Rin)