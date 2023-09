Violenza donne: Zanella (Avs), problemi strutturali della giustizia, serve investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla precedente commissione parlamentare sul femminicidio "abbiamo un quadro completo dei problemi e disfunzioni, dalla lunghezza dei processi, agli interventi normativi e misure da adottare in concreto. Ma se non si interviene strutturalmente e con forti investimenti sul sistema giustizia, non se ne esce. Il nuovo monito di Strasburgo deve essere preso molto seriamente dal governo che deve investire, investire e ancora investire su formazione, giustizia e centri anti violenza. Da questo si misura la volontà di contrastare la piaga della violenza maschile sulle donne". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera.(Rin)