Migranti: Magi, 5.000 euro a richiedenti asilo per evitare Cpr è scafismo di Stato

- "La norma del governo che chiede ai richiedenti asilo di versare una somma di 5 mila euro per evitare di essere trattenuti all’interno dei Cpr è scafismo di Stato, una tangente discriminatoria, classista e disumana, verso chi scappa da fame e guerre", denuncia su X il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi. La norma è contenuta nel decreto del ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale e fissa a 4.938 euro l'importo che deve garantire al migrante, per il periodo massimo di trattenimento (4 settimane), "la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale; della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi". La misura si applica a chi è nelle condizioni di essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura alla frontiera e proviene da un Paese sicuro. "Ci sarebbe da vergognarsi solo per averlo pensato. Ma c’è di peggio: questa norma è illegale in quanto la Corte di Giustizia europea nel 2020 ha già sanzionato una misura analoga introdotta dall'Ungheria", conclude Magi. (Rin)