Intercettazioni: Pittalis (FI), bene approvazione nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia, "nel solco della sua tradizione liberale e garantista, ha portato a casa un risultato per i cittadini facendo approvare le nostre proposte in materia di intercettazioni e riportando così nell'ambito costituzionale, i principi di tutela della privacy e del giusto processo. Abbiamo introdotto il divieto di pubblicazione nei brogliacci del contenuto di conversazioni irrilevanti con l'indicazione di persone estranee alle indagini esponendole ad una inaccettabile gogna mediatica". Lo ha detto il deputato di Forza Italia e vicepresidente in commissione Giustizia alla Camera, Pietro Pittalis, che ha spiegato a Tgcom24 le proposte del partito in materia di intercettazioni. "Sono stati approvati altresì gli emendamenti che vietano il sistema di pesca a strascico delle intercettazioni, nel senso che non possono essere utilizzate in un procedimento diverso. Inoltre si impone al giudice di motivare specificatamente e in concreto le ragioni dell'accoglimento della richiesta del pubblico ministero e non limitarsi alle formule di stile 'visto si autorizza' - ha aggiunto il parlamentare -. Abbiamo altresì sostenuto l'emendamento che prevede che ogni procura della Repubblica giustifichi le spese disposte per le intercettazioni, tenuto conto che costano ai contribuenti italiani oltre 200 milioni l'anno". Il deputato di FI ha concluso confidando in una approvazione celere del provvedimento che, ha precisato, "si inquadra nell'ambito di una riforma più generale del sistema giustizia che deve prevedere l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la riforma del traffico di influenze illecite, la modifica della prescrizione in senso sostanziale, la non impugnabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado fino alla separazione delle carriere. Un passo deciso verso la riforma della giustizia ispirata a valori liberali e garantisti".(Rin)