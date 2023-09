Veneto: Villanova (Lega–LV), Olimpiadi 2026 non possono essere banalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appuntamento come le Olimpiadi 2026 non possono essere banalizzate. Lo ha dichiarato Alberto Villanova, presidente dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio Regionale del Veneto, rispondendo alle affermazione della consigliera di Europa Verde, Cristina Guarda. "Chi, come la collega Cristina Guarda, non ha mai avuto l'onore e gli oneri di guidare una Regione come il Veneto – ha dichiarato - è costretto a sparare nella nebbia per cercare di fare un po' di baccano mediatico e creare confusione. Un evento come quello dei Giochi Olimpici non può essere banalizzato da chi, ormai con evidenza, fa il tifo con i pessimisti, sperando evidentemente che il nostro Veneto e i territori comunali abbiano meno ricadute e risorse. Ma invece noi vogliamo difendere le Olimpiadi e quanto il Veneto ha saputo guadagnarsi". "Cristina Guarda – ha poi aggiunto - innanzitutto scoprirebbe, ad esempio, che non è la Regione del Veneto a dover realizzare la pista da bob. E che, pertanto, stiamo già parlando di una questione che non è di nostra competenza bensì è in capo alla Società Infrastrutture Milano Cortina. C'è di più, però: la somma dei costi ipotizzata da Innsbruck nel suo proporsi, di 12,5 milioni di euro, non considera tutte le spese che invece devono essere messe a consuntivo, fra le quali anche le spese relative alla realizzazione del villaggio olimpico, delle sedi dei media, del cablaggio TV o del satellite on compound". (segue) (Rev)